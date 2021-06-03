العناني : زيادة كبيرة في السياح الوافدين على المقاصد السياحية

قال الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، نشهد زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين على المقاصد السياحية في مصر ، مشيراً إلى أن السائحين يشيدون بالاجراءات الاحترازية .

وأضاف " العناني " عبر فضائية " إكسترا نيوز " ، أن هناك زيادة في عدد السائحين كل شهر ، بالإضافة إلى زيادة عدد الدول المُصدرة للسياحة للضعف بصفة شهرية .

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة السياحة مرة أُخرى تدريجياً ، موضحاً أن في بداية عام 2020 شهدت مصر زيادة في نشاط السياحة ، حيث كانت تبلغ حوالي مليون سائح في الشهر .

وأكمل ، أن شهر إبريل الحالي ، يبلغ عدد السائحين حوالي 525 ألف سائح فقط ، معقباً : " إحنا بنتكلم تقريباً في نصف أعداد السائحين ، ولكن هو رقم كبير بالنسبة لكورونا ، وإدارة الأزمة " .

وعقب: أولوياتنا هي صحة المواطنين ، والعاملين في قطاع السياحة ، والسائحين " ، مشيرا إلى أن الدول الخارجية وثقت في كافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها مصر بالتنسيق مع كافة المسئولين .

وأضاف : " نتمنى زيادة الدول المُصدرة للسياحة " .