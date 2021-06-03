وزير النقل: تعهدت أمام الرئيس والشعب بأن تصبح هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الوزارة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، الخميس، حفل تخرج دفعة جديدة من مهندسي السكة الحديد (الدفعة السادسة) بواقع 30 مهندسا.

ووصل إجمالي ما تم تدريبه بالكلية الحربية إلى 180 مهندسا من إجمالي 300 مهندس تم اختيارهم للانضمام لهيئة السكك الحديدية، والذين اجتازوا الاختبارات النفسية والطبية واللياقة وكشف الهيئة بالتنسيق مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة، كما تلقوا دورة تدريبية بالكلية الحربية لمدة ثلاثة أشهر على جميع النواحي العلمية والتثقيفية والسلوكية والانضباطية، حيث سيتم استكمال التدريب الفني لهم بمعهد تدريب وردان وورش الهيئة المختلفة.

وقال وزير النقل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتدريب الأجيال الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية في الكلية الحربية، وتخريج أجيال جديدة مؤهلة للعمل بأحدث النظم التكنولوجيا تتسابق في خدمة المواطن المصري.

وأضاف أن هؤلاء المهندسين الجدد تم اختيارهم بمعايير جديدة تماما تشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال التدريب للمهندسين الجدد المنضمين لهيئة السكك الحديدية.



وأكد أنه إلى جانب تدريب المهندسين الجدد في الكلية الحربية، يتم تدريب الفنيين في معهد ضباط صف المعلمين ليكون بذلك قد تم تأهيل المهندسين والفنيين من جميع التخصصات العاملة بالسكة الحديد.

وأوضح وزير النقل أن الـ30 مهندسا الذين أنهوا دورتهم التدريبية اليوم من تخصصات ميكانيكا 27 مهندسا وكهرباء 3 مهندسين، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعيين ألف مهندس حديث التخرج من خريجي كليات الهندسة في مختلف التخصصات بالسكة الحديد، مشيرا إلى أنه جار أيضا عقد دورات تدريبية للفنيين بمعهد ضباط الصف المعلمين بإجمالي 1000 فني تخصصات مختلفة، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأكد أنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي حقيبة النقل، فقد تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بأن تصبح هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الوزارة بسواعد أبنائها، وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام ارتكزت على خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان – المحطات – المزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان والتطوير الشامل للورش وإمدادها بجميع المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري والدفع بأجيال جديدة من المهندسين حديثي التخرج وعمل مزيج مع الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد، والتي يتم إعادة تأهيلها لمواكبة التطور الكبير الجاري في مجال السكك الحديدية بمصر.

وقدم وزير النقل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم الكبير لوزارة النقل لتحقيق انطلاقة كبرى فى مجال السكة الحديد ومختلف مجالات النقل، كما قدم الشكر للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ولمدير وقيادات الكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال.

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