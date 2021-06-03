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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفريقيا تلعب والبدرى يتفرج.. تجهيز منتخبات القارة بالوديات ولاعبي منتخب مصر بالاستجمام

محمد صلاح وكوكا
محمد صلاح وكوكا

 

تعرض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لانتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب عدم إقامة معسكر للمنتخب المصري، في ظل إقامة معظم المنتخبات الإفريقية معسكرات خلال فترة التوقف الدولي.

 

وزاد من حدة الهجوم قيام نجوم منتخب مصر المحترفين والدوليين بالتقاط الصور أثناء تواجدهم في الغردقة خلال الساعات الماضية.

 

صدى البلد يسلط الضوء على موقف منتخب مصر الاول وارتباطات العديد من منتخبات افريقيا خلال فترة التوقف الدولية.

 

الفراعنة الكبار

قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة إلغاء مباراة رواندا الودية التى كان محددا لها خلال شهر يونيو الجارى بالتنسيق مع جهاز المنتخب الأول.

من جانبه كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، سر عدم إقامة معسكر للفراعنة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.


وقال حسام البدري خلال برنامج مع شوبير:" البعض يقول أنني متواجد حاليا في كندا، رغم أننى سأتواجد اليوم في تدريب المنتخب الأولمبي".

واستطرد حسام البدري:" كان من المقرر أن نواجه أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم وفقا للأجندة الدولية، بالإضافة إلى  مواجهة ودية ضد بورندي، ولكن الأمور اختلفت بعد قرار فيفا بتأجيل تصفيات كأس العالم".

وتابع حسام البدري:" كان من الصعب إقامة معسكر لمنتخب مصر في الوقت الحالي، في ظل ضغط مسابقة الدوري المصري، ومشاركة الأهلي وبيراميدز في بطولة أفريقيا، وتواجد عدد من عناصر المنتخب الأول مع المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى إنهاء المحترفين دورياتهم منذ فترة قصيرة".

وأضاف:" هذه العناصر تمثل 95% من معسكر المنتخب، وبالتالي فإن إقامة معسكر حالي للمنتخب هو تهور، ولأن استفاد به خاصة أن المنتخب لن يلعب إلا في شهر سبتمبر، وأي مباراة ودية ستقام الآن لن يكون لها فائدة".

وأوضح البدري:" البعض يقارننا ببعض المنتخبات الآخر التي تنظم معسكرات حاليا، ههذا الكلام غير محسوب، لأن هذه المنتخبات لن تشارك في الأولمبياد، وبالتالي الأفيد لنا وللأندية عدم إقامة معسكر حاليا".


نسور قرطاج

بدأ منتخب تونس معسكره التدريبي خلال فترة الأجندة الدولية استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ بالدوحة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب تونس الذى استدعى ثنائي الاهلي والزمالك على معلول وفرجاني ساسي إلى صفوفه مع الكونغو ومالي والجزائر.


الخضر

منتخب الجزائر بطل أفريقيا بدأ المعسكر على أن يتخلله خوض ٣ مباريات ودية مع موريتانيا ومالي وتونس.

أسود الأطلسي


منتخب المغرب بكتيبة المحترفين بدأ هو الآخر المعسكر التدريبي استعدادا لتصفيات المونديال وقام باستدعاء محترفيه واللاعبين الدوليين وعلى رأسهم أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك.

ويخوض منتخب أسود الأطلسي مباراتين وديتين أمام منتخبات غانا وبوركينا فاسو  

موريتانيا

يخوض منتخب موريتانيا ثلاث مباريات ودية استعدادا لخوض الدور التمهيدي لكأس العرب للمنتخبات أمام نظيره منتخب اليمن المقرر إقامته يوم 22 يونيو القادم في الدوحة.

كان مدرب منتخب موريتانيا كورينتان مارتنيز كشف عن قائمة المرابطون التي ستخوض المباريات القادمة تحضيرا لتصفيات كأس العرب للمنتخبات.

من المقرر أن يواجه منتخب موريتانيا مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب الجزائر يوم 3 يونيو المقبل على ملعب مصطفى شاكر بالبليدة ثم يلتقى منتخب ليبريا يوم 11 من الشهر ذاته في تونس ويختتم لقاءاته الودية أمام جيبوتي يوم 17 يونيو أيضا  في الدوحة.

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