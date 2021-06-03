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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق البطولة العربية للرماية بـ صيد أكتوبر والمركز الأوليمبي

صدى البلد

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات البطولة العربية للرماية التى تستضيفها مصر على ميادين نادى الصيد بالسادس من أكتوبر والمركز الأوليمبي بالمعادي.

ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الأسكيت رجال وسيدات و ناشئين وناشئات للخرطوش.

ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.

وقد أقيم أمس مؤتمر للإعلان عن انطلاق البطولة العربية للرماية أمس بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وعدد من السفراء ورؤساء الاتحادات العربية.

وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التى تحتضنها مصر، خصوصا بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والتى نالت إشادة عالمية ورغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.

الجدير بالذكر أن أقيم أمس أجتماعاً لمجلس الإتحاد العربي للرماية برئاسة المهندس دعيج خلف العتيبي (الكويت) رئيس الاتحاد العربي للرماية - اللواء حازم حسني احمد(مصر)" النائب الأول لرئيس الأتحاد العربي للرماية - الدكتور عبدالعظيم الحاني(المغرب) " النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي، العميد دكتور سيف الدين المرغني(السودان) عضو مجلس ادارة - عمر الجلخ (لبنان) عضو مجلس ادارة - عبدالله الحمادي ( قطر) رئيس اللجنة الفنية - العميد عبدالله( الامارات ) عضو مجلس ادارة - السيد صبيح مراد كاظم ( العراق ) رئيس الاتحاد العراقي للرماية، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربي للرماية.

البطولة العربية للرماية ميادين نادى الصيد المركز الأوليمبي بالمعادي البطولة العربية بطولة العالم الدكتور أشرف صبحي السادس من اكتوبر

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