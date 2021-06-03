أزمة التمويل.. قرار جديد لـ المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري

أعلنت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلغاء بدء محاكمة جديدة بسبب نقص التمويل.

وحسب موقع "لبنان 24"، ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رفيق الحريري عام 2005، بسبب توقع نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.



وكانت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، أدانت في عام 2020، العضو السابق في حزب الله سليم عياش، غيابيا في التفجير الذي أسفر عن مقتل رفيق الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.

وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة، محاكمة ثانية في 16 يونيو ضد عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004-2005.

وكانت محكمة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، أعلنت في وقت سابق، أنها بصدد النظر بإغلاقها في شهر يوليو المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصادر أن ‏المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قالت إنها قد تضطر إلى وقف عملها في يوليو بسبب أزمة تمويل.

جاء ذلك بعد أن وجّه فريق من المحامين نداء لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير ما يكفي من الأموال لاستمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان.