ترشح مصر لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل

أعلن سامح عبد الستار سليمان رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري أن مصر قد قدمت ترشحها لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل خلال اجتماعات مؤتمر المفوضين التي تستضيفها زيمبابوي خلال الفترة من ٢١ - ٢٥ يونيو ٢٠٢١.

وقال الدكتور شريف رئيس البريد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن فريق العمل العربي وكافة المشاركين في اللجنة العربية الدائمة للبريد قد اتفقوا على دعم المرشح المصري لمنصب الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل .

وأكد أن فريق العمل أوصى الإدارات الأعضاء بدعم كل المواقف التي من شأنها تمكين المرشح المصري من الفوز بمنصب الأمين العام لما يمثله ذلك من قوة داعمة داخل هذا الكيان الهام في دعم المصالح العربية الأفريقية المشتركة.

