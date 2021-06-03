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فرط الحركة

علامات تدل على إصابة طفلك بفرط الحركة وتشتت الانتباه.. وكيفية علاجه

الدكتور مصطفى الزريقي،
الدكتور مصطفى الزريقي، استشارى الصحة النفسية

قال الدكتور مصطفى الزريقي، استشارى الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إن مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه يعد تصنيفه على أنه اضطراب من اضطرابات النمو، مشيرا إلى أنه يتم اكتشافه عن طريق معرفة طبيعة الطفل الحركية مع سن من 5 إلى 7 سنوات.


وأضاف "الزريقي" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن طفل فرط الحركة وتشتت الانتباه غالبا ما تكون حركته غير هادفة، بينما تكون الحركة للطفل العادي لها هدف.


وتابع أن الطفل الذى يعانى من هذا المرض يكون لديه زيادة فى معدل تشتت الانتباه، حيث إن الطفل العادي يعرف الوقت والمكان المناسب لفرض شخصيته بالمكان من حوله، بينما يحدث العكس لمن يصاب بهذا المرض.


وأكد أن الطفل الذى يعانى من فرط الحركة وتشتت الانتباه يكون نشاطه زائدا خلال جميع فترات اليوم، وحينما يتم تعديل سلوكه يقوم بسماعه ورجوعه مرة أخرى إلى ما كان عليه خلال جزء من الثانية، كما أن المستوى الدراسي الخاص به يكون ضعيفا.


وأشار إلى أنه يتم ملاحظة السلوك الخاص بالطفل وليس بالتحليل عن ما إذا كان لديه مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، متابعا أنه على الأم التوجه إلى دكتور الأطفال إذا شعرت أن طفلها يحمل كل تلك الأعراض والبدء فى سؤالها عن نوعية الطعام الذى يتناوله، حيث أنها نسب السكريات يزيد من معدل الحركة لديه واستبدالها بالخضروات والطعام الصحى.


 

الصحة النفسية فرط الحركة وتشتت الانتباه حياتك صحتك الحركة للطفل تشتت الإنتباه

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