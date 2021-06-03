منتخب الرماية يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في البطولة العربية

يواصل اليوم الخميس المنتخب الوطني الأول للرماية لأسلحة ضغط الهواء و التارجيت سبرينت والمسدس والبندقية تدريباته بالمركز الأوليمبي بالمعادى استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للرماية.



وتنظم مصر البطولة العربية للرماية، خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربي.



حضر أمس الأربعاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح البطولة العربية للرماية، وذلك بحضور المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري و الأفريقي للرماية ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، و السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وسفراء الدول المشاركة في البطولة.



ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.