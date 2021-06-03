المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفداَ من جامعة مرسى مطروح.. صور

استقبلت المنطقة الغربية العسكرية وفداً من جامعة مرسى مطروح ، حيث قاموا بزيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ، كما عزفت الموسيقات العسكرية بعض العروض التى ألهبت حماس الحضور .

ومن جانبه التقى قائد المنطقة الغربية العسكرية الوفد ، حيث نقل لهم تحيات وتقديرالفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مشيداً بدور جامعة مرسى مطروح ومشاركتها الفعالة فى خدمة أهالى مرسى مطروح .

وأعرب الوفد عن سعادته بهذه الزيارة وشعوره بالفخر والعزة بما تقوم به القوات المسلحة عامة والمنطقة الغربية العسكرية فى حماية حدود مصر الغربية والتصدى بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومى .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل الإجتماعى مع المجتمع المدنى ودعم روح الولاء والإنتماء لدى شباب مصر

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