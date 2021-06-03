بطلات مصر يروين تفاصيل التحاقهن بالدوري العالمي للكاراتيه| شاهد

قالت تقي هشام، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، إن المنتخب فاز في آخر بطولة عالمية للكاراتيه في البرتغال بالمركز الثالث، وكان انجازا عظيما، وذلك لأنها كانت تشمل مشاركة دول عديدة وقوية كتصنيف عالمي، ورغم من أن أزمة كورونا تسببت في تعطيل الجميع.

وأضافت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، خلال استضافتها في برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، “ مجرد تنافسنا مع تلك الدول بعد أن كنا لم نجد كثيرا في هذا البساط العالمي، فكان الانجاز الكبير أن نحقق العديد من النقاط القريبة من تلك الدول”.

ومن جانبها أشارت "أسماء مجدي"، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، إلى أن فترة جائحة كورونا ساهمت في توقفنا إلى حد ما، مكملة "نبدأ ببطولات المحافظات حتي نصل إلى المنتخب، وذلك لأن الذي يصل إلى المنتخب يكون بعد 3 أو 4 بطولات محلية، وبين جميع لاعبي مصر حتى نصل إلى النهائي".

وتابعت "مجدي "، "دخلت المنتخب منذ أن بدأت في الناشئين عام 2015، واستحوذت على ثالث بطولة في آخر هذا العام بأندونيسيا، بدأت اللعب في نادي الشرطة ثم نادي الشمس ثم إلى نادي الجيش الذي أستمر باللعب فيه حاليا".

وأوضحت، "أتمني ان أحترف وألعب في الخارج باسم ناد من أندية الخارج، ولكني الآن في المنتخب الاعظم "منتخب مصر"، الذي لا يعوض، وكان من الصعب سفري في بداية البطولات مع اسرتي، ولكن وجدت ان الاتحاد عبارة عن أسرة واحدة".