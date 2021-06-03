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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع فؤاد الوسطاني يشكون من احتلال بائعي الخضراوات للطريق

صدى البلد

أرسلت إيمان محروس شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، تتضرر فيها من احتلال بائعي الخضراوات والفواكه للشارع الذي تقطن به.

 

وقالت محروس في شكواها: “نعاني نحن سكان شارع فؤاد الوسطاني من انتشار بائعي الخضراوات والفاكهة في الشارع، مما يتسبب في الزحام الشديد، بالإضافة إلى انتشار مخلفات الخضراوات والفاكهة بعد غلق المحلات، مما يتسبب في ظهور الشارع بمظهر غير حضاري”.

 

وطالبت المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس

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