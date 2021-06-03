الوطنية للإعلام تنفي شائعة بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين انه لا صحة على الإطلاق لما تدوالته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وتحويله لمجمع فندقى ، وانها شائعات ليس لها اساس من الصحة، يطلقها البعض لإثاره البلبلة وغضب العاملين به.



وهو الأمر الذي نفاه أيضا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى وقت سابق مؤكدا أن مبنى ماسبيرو يعد رمز حضارى و أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به

وتؤكد الوطنية للإعلام انها ستتخذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجى تلك الشائعات.