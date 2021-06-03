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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 5 تطبيقات شائعة على أندرويد احذفها فورا.. تكنو الصينية تطلق أقوى هواتف الألعاب بسعر منخفض

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع صدى البلد ، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي..

تحذير.. 5 تطبيقات خطيرة ينبغي على مستخدمي أندرويد حذفها فورا
 

كشف فريق برنامج Bitdefender، المضاد للفيروسات عن أكبر تهديد لنظام أندرويد في الوقت الحالي، إذ أن المتسللين يعتمدون على طرق جديدة لمحاولة الوصول إلى أجهزتهم  وجميع البيانات الشخصية المخزنة عليها، في هجوم آخر يعد الأخطر والأكثر شيوعا حول العالم.

 

شاهد.. هواوي تعرض أول فيديو ترويجي لسلسلة Huawei P50
 

كجزء من حدثها الذي أقيم أمس، شوقت شركة هواوي Huawei، لسلسلة هواتفها المنتظرة P50، من خلال مقطع فيديو ترويجي شاركته عبر حفل الإعلان عن نظامها التشغيلي Harmony OS.

 

مايكروسوفت تحدد رسميا موعد إطلاق الجيل التالي من Windows
 

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت Microsoft، ساتيا ناديلا، خلال الأسبوع الماضي: "إن الجيل التالي من Windows قيد التطوير وسيتم الكشف عنه قريبا"، واليوم، أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية رسميا الموعد المحدد لإطلاق تحديث نظامها التشغيلي الجديد.

 

تكنو الصينية تطلق أقوى هواتف الألعاب بسعر منخفض
 

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، النقاب عن أحدث هاتف مخصص للألعاب ذو ميزانية محدودة، ويمتاز هاتف Tecno Pova 2 ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

 

هواوي تعلن أول أجهزة لوحية تعمل بنظام HarmonyOS

 

كشفت شركة هواوي Huawei، عن مجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية، من بينها ثلاثة أجهزة لوحية جديدة من سلسلة MatePad، إلى جانب السماعة اللاسلكية FreeBuds 4، وساعات Watch 3 الذكية، والشاشات المكتبية MateView، والقلم الألكتروني M-Pencil، وذلك ضمن حفل إطلا نظامها التشغيلي Haromony OS.

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