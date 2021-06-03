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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء عبوره الطريق

مصرع طفل صدمته سيارة فى قرية ميت خميس بالمنصورة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي طفل مصرعه متاثرا باصابته بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبورة الطريق أمام قرية "ميت خميس " مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية 
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول : الطفل "محمد حسن محمد حسن " 12 عاما، تلميذ ، ومقيم شارع " الحوار " دائرة قسم أول المنصورة مصابا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ( ادعاء حادث سير ) وتوفي عقب وصوله.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده المدعو "حسن محمد حسن " 35 عاما، كهربائي ، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء عبور نجله الطريق أمام قرية " ميت خيس " دائرة المركز اصطدمت به السيارة رقم ( ج م ف 6541 ملاکی ) قيادة المدعو "أحمد فارس سلامة " 27 عاما، سائق ، ومقيم دائرة قسم أول دمياط ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وإتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله . 

وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها ، ولا توجد شبهة جنائية تم التحفظ على السيارة وقاند ها .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/11489 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .

مركز المنصورة قرى مصرع طفل

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