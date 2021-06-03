مصرع طفل صدمته سيارة فى قرية ميت خميس بالمنصورة

أثناء عبوره الطريق

لقي طفل مصرعه متاثرا باصابته بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبورة الطريق أمام قرية "ميت خميس " مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول : الطفل "محمد حسن محمد حسن " 12 عاما، تلميذ ، ومقيم شارع " الحوار " دائرة قسم أول المنصورة مصابا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ( ادعاء حادث سير ) وتوفي عقب وصوله.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده المدعو "حسن محمد حسن " 35 عاما، كهربائي ، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء عبور نجله الطريق أمام قرية " ميت خيس " دائرة المركز اصطدمت به السيارة رقم ( ج م ف 6541 ملاکی ) قيادة المدعو "أحمد فارس سلامة " 27 عاما، سائق ، ومقيم دائرة قسم أول دمياط ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وإتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله .

وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها ، ولا توجد شبهة جنائية تم التحفظ على السيارة وقاند ها .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/11489 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .