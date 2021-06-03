أثناء عبوره الطريق
مصرع طفل صدمته سيارة فى قرية ميت خميس بالمنصورة
لقي طفل مصرعه متاثرا باصابته بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبورة الطريق أمام قرية "ميت خميس " مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول : الطفل "محمد حسن محمد حسن " 12 عاما، تلميذ ، ومقيم شارع " الحوار " دائرة قسم أول المنصورة مصابا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ( ادعاء حادث سير ) وتوفي عقب وصوله.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده المدعو "حسن محمد حسن " 35 عاما، كهربائي ، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء عبور نجله الطريق أمام قرية " ميت خيس " دائرة المركز اصطدمت به السيارة رقم ( ج م ف 6541 ملاکی ) قيادة المدعو "أحمد فارس سلامة " 27 عاما، سائق ، ومقيم دائرة قسم أول دمياط ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وإتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله .
وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها ، ولا توجد شبهة جنائية تم التحفظ على السيارة وقاند ها .
و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/11489 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .