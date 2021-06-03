الصحة: هذه الدول تشترط الحصول على لقاح كورونا مع الـPCR لدخول أراضيها

قالت وزيرة الصحة ، هالة زايد ، إن مصر لم تفرض أى إجراءات إضافية على المسحات ولكن أى شخص سيزور مصر لابد أن تكون معه شهادة من بلده بالـ PCR السلبية، مؤكدة أن توزيع اللقاحات لم يكن عادلاً على الأقل هذه الفترة على العالم لذلك فلن نفرضه على السائحين فى دخول مصر .

وأضافت هالة زايد ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أنه تم إخطارنا رسمياً من 5 دول فقط بضرورة وجود شهادة اللقاحات مع الـ PCR ، منها: ألمانيا والنمسا وبلغاريا وقطر .

وأشارت إلى أنه لم يتم إخطارنا رسميًا من أى دولة أخرى بضرورة دخولها بشهادة لقاح، لافتة إلى أنه فى حالة الضغط الشديد على المسافرين من أى جهة لأخذ اللقاح فإننا نمتلك 179 مكاناً لأخذ اللقاحات الدولية أضفنا عليه لقاح كورونا للدول التى اشترطت ذلك.

وتابعت أنه فيما يخص الحج فالمملكة العربية السعودية أعلنت أنها ستنظم موسم حج ، بأعداد أقل من العام الماضة حفاظاً على سلامة الحجاج .

وأكدت أن أى شخص مقبل على الحج لابد أن يكون حاصلاً على اللقاح ، فمصر موفرة كل أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .