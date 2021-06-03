مصرع سباك صعقًا بالكهرباء فى قرية الزهايرة بالسنبلاوين

لقي سباك مصرعه صعقا بالكهرباء ، وذلك أثناء قيامه بوضع مواسير بالأرض أمام أحد المنازل بقرية " الزهايرة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تلامست الماسورة بأسلاك الكهرباء المارة أعلاه فصعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال

وكان إخطارًا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو " أحمد الشحات أحمد عبدالفتاح "49 سنة، سباك ، ومقيم قرية " الزهايرة " دائرة مركز السنبلاوين ( جثة هامدة - إدعاء صعق كهربائي ).

بانتقال الضباط والفحص وسؤال شقيقه المدعو " محمد الشحات أحمد عبدالفتاح " 32 سنة، كهربائي ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بوضع مواسير بالأرض أمام أحد المنازل بالقرية تلامست الماسورة بأسلاك الكهرباء المارة أعلاه فصعقه التيار الكهربائي ووفاته على إثر ذلك.. ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5111 إدارى مركز شرطة السنبلاوين ، وجاري إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة .