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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في مصر مستقر.. فيديو

وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن دور الوزارة لا يقتصر على الأمور الصحية فقط، ولكن أيضا مراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالأغذية وسلامتها في الفنادق والمطاعم، إضافة إلى السلامة البيئية وسلامة محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، لضمان صحة العاملين في القطاع السياحي.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي على فضائية "اكسترا نيوز"، أن "الوضع الوبائي في مصر مستقر، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخلوان تقريبا من إصابات فيروس كورونا، موضحة أن عدد الوفيات في مصر بالنسبة لعدد السكان أقل بكثير من الإصابات في الدول الأخرى.

وأشارت، إلى أنه بحلول 30 يونيو الحالي، سننتهي من تطعيم جميع المقيمين في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وزيرة الصحة هالة زايد الوضع الوبائي القطاع السياحي محطات الصرف الصحي محطات مياه الشرب اخبار التوك شو

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