طالب فى السنبلاوبن يحاول الانتحار بسبب «موبايل»

أصيب طالب، بمدينة السنبلاوين ، بمحافظة الدقهلية، بحالة إعياء وتسمم اثر تناوله "سم فئران" لرغبته في الانتحار بسبب رفض والده شراء هاتف محمول له " موبايل " وتم نقله إلي المستشفي لمحاوله اسعافه

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو هاني . ال.ت .ال" 18 عاما ،طالب، ومقيم بندر السنبلاوين مصابا بحالة إعياء وألام بالبطن ( إدعاء تناول مادة سامة).

وبإنتقال الضباط والفحص وسؤاله ،قرر بقيامه بتناول مادة سامة " سم فئران " مما أدي إلي حدوث إصابته بقصد الإنتحار لرغبته في شراء هاتف محمول ورفض والده لذلك ، ولم يتم أحدًا بالتسبب في ذلك بسؤال والده " 47 سنة، سمكري سيارات ، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5065 إدارى مركز السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة .