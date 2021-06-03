طالب فى السنبلاوبن يحاول الانتحار بسبب «موبايل»
أصيب طالب، بمدينة السنبلاوين ، بمحافظة الدقهلية، بحالة إعياء وتسمم اثر تناوله "سم فئران" لرغبته في الانتحار بسبب رفض والده شراء هاتف محمول له " موبايل " وتم نقله إلي المستشفي لمحاوله اسعافه
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو هاني . ال.ت .ال" 18 عاما ،طالب، ومقيم بندر السنبلاوين مصابا بحالة إعياء وألام بالبطن ( إدعاء تناول مادة سامة).
وبإنتقال الضباط والفحص وسؤاله ،قرر بقيامه بتناول مادة سامة " سم فئران " مما أدي إلي حدوث إصابته بقصد الإنتحار لرغبته في شراء هاتف محمول ورفض والده لذلك ، ولم يتم أحدًا بالتسبب في ذلك بسؤال والده " 47 سنة، سمكري سيارات ، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5065 إدارى مركز السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة .