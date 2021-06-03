تناولت مادة سامه بالخطأ ...تسمم طالبة في احدى قرى ميت غمر

أصيبت طالبة بحالة اعياء شديدة وتسمم نتيجة احتساء كوب ماء موضوع فيه قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " حبة الغلة السامة " بالخطأ في منزلها بقرية البوها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول المدعوة " إسراء س.ح. إ " 18 سنة، طالبة ، ومقيمة قرية " البوها " دائرة مركز ميت غمر مصابة بحالة إعياء ( ادعاء تناول مادة سامة ) .



وبانتقال الضباط والفحص وسؤالها ،قررت أنها حال تواجدها بالمنزل قامت بشرب كوب من الماء موضوع به قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما أدي إلي حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .

وبسؤال والدها ،48 سنة ،عامل ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5162 إداري مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة .