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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناولت مادة سامه بالخطأ ...تسمم طالبة في احدى قرى ميت غمر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيبت طالبة بحالة اعياء شديدة وتسمم نتيجة احتساء كوب ماء موضوع فيه قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " حبة الغلة السامة " بالخطأ في منزلها بقرية البوها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول المدعوة " إسراء س.ح. إ " 18 سنة، طالبة ، ومقيمة قرية " البوها " دائرة مركز ميت غمر مصابة بحالة إعياء ( ادعاء تناول مادة سامة ) .


وبانتقال الضباط والفحص وسؤالها ،قررت أنها حال تواجدها بالمنزل قامت بشرب كوب من الماء موضوع به قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما أدي إلي حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدًا  بالتسبب في ذلك .

 

وبسؤال والدها ،48 سنة ،عامل ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.


وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5162 إداري مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة .

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