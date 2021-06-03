تناولت مادة سامه بالخطأ ...تسمم طالبة في احدى قرى ميت غمر
أصيبت طالبة بحالة اعياء شديدة وتسمم نتيجة احتساء كوب ماء موضوع فيه قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " حبة الغلة السامة " بالخطأ في منزلها بقرية البوها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول المدعوة " إسراء س.ح. إ " 18 سنة، طالبة ، ومقيمة قرية " البوها " دائرة مركز ميت غمر مصابة بحالة إعياء ( ادعاء تناول مادة سامة ) .
وبانتقال الضباط والفحص وسؤالها ،قررت أنها حال تواجدها بالمنزل قامت بشرب كوب من الماء موضوع به قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما أدي إلي حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .
وبسؤال والدها ،48 سنة ،عامل ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5162 إداري مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة .