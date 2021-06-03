ايناس عز الدين تكشف تطورات حالة ابنها بعد إجراء جراحة في المخ

نشرت الفنانة ايناس عز الدين تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تطورات الحالة الصحية لابنها بعد خضوعه الى عملية جراحية فى المخ.

وقالت ايناس عز الدين : “شفاك الله يا قلبا لم نعرف منه سوء، اللهم رده إلى بيته سالما معافا، اللهم اسكب في جسده نهرا من العافية والراحة، الحمد لله والشكر لله خرج من العناية المركزة”.

إيناس عز الدين

تفاصيل حالة ابن ايناس

وكانت كشفت الفنانة إيناس عز الدين لصدى البلد عن تفاصيل حالة ابنها الصحية بعد إجرائه عمليه في المخ منذ قليل .

وقالت " الحمدالله والشكر لله هو حاليا في العناية المركزة وسيمكث لمده 8 ساعات والحالة حرجة" .

وكانت الفنانة إيناس عز الدين قد أكدت لصدى البلد على خطورة حاله ابنها الصحية بعد فشل الجراحة الأولى في المخ .

وقالت " الوضع حرج للغاية ..ولابد أن يجري جراحة عاجلة خلال الأيام القادمة وأطلب من الجميع الدعاء له".

أضافت "هو يعاني من انكماش في المخ بسبب تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي تم تركيبه في المخ في العملية الأولي ".

اختتمت " الأطباء المعالجيين للحالة أبلغوني بصعوبه الموقف .. ربنا كبير وسيقف بجانبي ".

و تتواجد حاليا رفقة نجلها داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث يجري أشعة رنين علي المخ للوقوف علي تطورات حالته الصحية بشكل أكبر.

نهال عنبر تدعم ايناس

ونشرت الفنانة نهال عنبر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” ، صورة للفنانةيناس عز الدين وابنها.

وعلقت على الصورة قائلة : " الرجاء الدعاء لابن إيناس عز الدين.. حاليًا ابنها بيعمل عملية خطيرة في المخ.. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام".

و نشرت إيناس صورة تجمعها بولدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "شكرا لكم جميعا يرسلها الله لتسعد قلوبنا بمجرد كلمة أو دعوة، اللهم إحفظ تلك القلوب الصافية واسعدها إينما حلت وبعتذر عن كم الرسائل والرد".