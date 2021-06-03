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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات في قتل ساق لزوجته في وردان: أخفى جثتها في اوضة التفتيش

صدى البلد

أجرت نيابة حوادث شمال الجيزة تحقيقات موسعة في قتل زوج لزوجته ، ودفنها بخزان صرف صحي في قرية وردان بمركز منشأة القناطر بالجيزة لخلافات بينهما. 

وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة لمسرح الجريمة عن ان المنزل مكون من طابق واحد ارضي مساحته قرابة 60 مترا اسقفه من الخشب، كما تبين ان الشقة مكونة من غرفتين وطرقة ومطبخ وحمام. 


وأضافت المعاينة وجود خلع بسيراميك طرقة الشقة مساحته حوالي متر x متر ونصف مع ملاحظة طبقة اسمنتية حديثة عليها، وبفتح خزان الصرف الصحي "أوضة تفتيش" أسفل طرقة الشقة بحضور فريق المباحث والأدلة الجنائية عثر على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر ترتدي "بيجامة" وبمواجهة زوجها أقر بقتله لها ووضع جثتها داخل الخزان لاخفائها. 


وقررت النيابة نقل الجثة الى مشرحة زينهم وتكليف الطب الشرعي بتشريحها لتحديد سبب الوفاة. 


وارشد المتهم عن الأدوات التي استخدمها في ارتكاب الجريمة واخفاء الجثة " فأس ومسطرين محارة وأناءين بهما اثار اسمنت وجلباب متسخ كان يرتديه وقت إخفاء الجثة" 

وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن المتهم عبد اللطيف.ع 38 سنة متزوج من المجني عليها منى.م 40 سنة منذ 13 عاما، ولديهما 3 أطفال أعمارهم (8 سنوات - 6 سنوات- 4 سنوات)، وادعي أن زوجته تغيبت عن المنزل وأبلغ أسرتها للبحث عنها، وقال المتهم في التحقيقات، أنه تشاجر مع زوجته مما دفعه لخنقها ودفنها بخزان تابع للصرف الصحي اسفل المنزل. 


وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته فجر أمس الثلاثاء، تطورت إلى مشاجرة بسببخلافات اسرية وأضاف المتهم أنه تعدى على زوجته بالضرب واثناء امساكه بها من ملابسها اختنقت بين يديه وفارقت الحياة، ففكر في طريقة لاخفاء الجثة فقام بوضع جثتها داخل خزان الصرف الصحي، وعقب ذلك توجه إلى منزل أسرتها وأخبرهم أنها متغيبة عن المنزل، ثم توجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن ارتكابه الجريمة. 


وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بابلاغ سائق نقل بقتله زوجته، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة السيدة المبلغ بتغيبها بداخل غرفة صرف صحي أسفل طرقة المنزل سكنهما ووضع عليها طبقة أسمنتية.

وبإعادة مناقشة الزوج أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بارتكابه الواقعة، والتعدي عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، ودفنها داخل غرفة صرف صحي أسفل طرقة المنزل، ووضع عليها طبقة أسمنتية، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهما فجرا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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