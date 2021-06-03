برلمانية: قرارات الرئيس تساوى بين الرجل والمرأة في تولي وظائف القضاء

أشادت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه اليوم مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن هذه القرارات تاريخية وغير مسبوقة، وتمثل ثورة قضائية حقيقية، وستساهم في استمرار السلطة القضائية في أداء دورها على أكمل وجه.

وأكدت فاطمة سليم، خلال بيان لها، أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة وجميعها أمور طال انتظارها لعقود من الزمن وتحققت علي يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، ودعمه المستمر للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري.