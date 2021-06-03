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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: قرارات الرئيس تساوى بين الرجل والمرأة في تولي وظائف القضاء

النائبة فاطمة سليم،
النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب

أشادت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه اليوم مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن هذه القرارات تاريخية وغير مسبوقة، وتمثل ثورة قضائية حقيقية، وستساهم في استمرار السلطة القضائية في أداء دورها على أكمل وجه.

 

وأكدت فاطمة سليم، خلال بيان لها، أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة وجميعها أمور طال انتظارها لعقود من الزمن وتحققت علي يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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نيفين بدار: قرار تعيين المرأة في النيابة ومجلس الدولة تاريخي ويحقق مبدأ المساواة

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صحف القاهرة تبرز قرار الرئيس السيسي التاريخي بتعيين المرأة بالنيابة ومجلس الدولة وأخبار الشأن المحلي

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، ودعمه المستمر للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري. 

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