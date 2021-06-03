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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من استمرار القتال في أفغانستان وتطالب بحماية المدنيين

صدى البلد

 حذرت الأمم المتحدة من استمرار القتال العنيف والضربات الجوية في مناطق ولاية لغمان شرقي أفغانستان، وامتداده إلى مناطق جديدة في إقليمي نورستان ونانجارهار المجاورين.

وكشف الناطق باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك ـ بحسب مركز إعلام المنظمة الدولية ـ فإن القتال والاشتباكات المسلحة دفعت بأكثر من 10,500 رجل وامرأة وطفل إلى الفرار من منازلهم في أجزاء مختلفة من مديرية إمام- صاحب بولاية قندوز، كما تعرّضت المنازل والأراضي الزراعية لأضرار جسيمة بسبب استخدام القصف المدفعي والغارات الجوية. 

وحث "دوجاريك" أطراف النزاع على توفير حماية أفضل للمدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك بالطبع المدارس والمستشفيات، التي كثيرا ما تتعرض للاستهداف، وهذا يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشار الناطق باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك، إلى أنه خلال 2021، نزح ما يقرب من 116 ألف شخص بسبب النزاع في أفغانستان، ولكن، لا يزال نحو خمسة ملايين شخص في حالة نزوح مطوّل منذ عام 2012. 

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن المنظمة الدولية في حاجة إلى تمويل عاجل لخطة الاستجابة الإنسانية في أفغانستان، والتي تتطلب 1.3 مليار دولار، لمساعدة 15.7 مليون شخص، وتم استلام 172 مليون دولار فقط.

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