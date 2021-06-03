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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالصدفة.. صياد ينقذ 3 فتيات سقطوا في النيل بـ المنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشل صياد تصادف وجوده بمياة نيل المنصورة، 3 فتيات سقطوا بمياة النيل من " بدال مائي صغير " اثناء التنزه به بمياة النيل.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط ثلاثة فتيات من بدال بمياه نهر النيل المارة بمدينة المنصورة أمام "البنك الأهلي " دائرة قسم أول المنصورة . 


وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تبين قيام أحد الصيادين الذي تصادف تواجده بالمكان بانتشال الفتيات في حينه وحالتهن الصحية جيدة وبالفحص تبين أثناء قيام كل من " هاجر محمد محمد أحمد " 18عاما ، ومقيمة بندر ميت سلسيل ، و"أميرة أشرف جمعة حسين " 18 عاما ، ومقيمة قرية " الحصاينة " دائرة السنبلاوين، و" إسراء السيد محمد عبدالعزيز " 19 عاما ، ومقيمة حي السلام - دائرة مركز كفر صقر - الشرقية ( جميعهن طالبات بكلية الدراسات الإسلامية " جامعة الأزهر - فرع المنصورة ".


وبالفحص تبين قيامهن  بإستنجار بدال مائي صغير ملك المدعو "السيد مصطفى مصطفى " المقيم دائرة مركز سمنود - الغربية " غير متواجد " بقصد التنزه بمياه النيل، حدث ثقب به مما أدى إلى غرقه و سقوطهن بالمياه.


وبسؤال المدعو " محمد زين الدين إبراهيم " 18 عاما، " المسئول عن تأجير البدال " ومقيم بندر الجمالية أيد ذات المضمون وبسؤال الفتيات ايدن ذات المضمون ، ولم يتهمن أحدًا بالتسبب في ذلك وجاری تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

النيل المنصورة الدقهلية فتيات نيل

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