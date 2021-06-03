بإطلالة ساحرة.. يارا تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت المطربة يارا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت يارا في الصورة من دبي بإطلالة ساحرة مما أثار اعجاب متابعيها.

وكانت قد طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة "بلعب على المكشوف" في مفاجأة سارة لجمهورها ، ووسط ترقب وشوق لسماع أغانيها الجديدة.

والأغنية من كلمات خالد المريخي ، وألحان الموسيقار طلال ، توزيع زيد نديم ، وإشراف عام خالد أبو منذر ، حيث تولى المخرج وليد ناصيف مهمة إخراج الأغنية بطريقة الفيديو كليب ، وتم تصوير العمل في دبي لمدة يومين في أجواء فنية مبهرة ، استخدمت فيها أفضل التقنيات الحديثة لإظهار الكليب بأفضل شكل