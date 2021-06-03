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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. يارا تخطف الأنظار عبر إنستجرام

يارا
يارا

نشرت المطربة يارا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت يارا في الصورة من دبي بإطلالة ساحرة مما أثار اعجاب متابعيها.

 

وكانت قد طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة "بلعب على المكشوف" في مفاجأة سارة لجمهورها ، ووسط ترقب وشوق لسماع أغانيها الجديدة. 

 

والأغنية من كلمات خالد المريخي ، وألحان الموسيقار طلال ، توزيع زيد نديم ، وإشراف عام خالد أبو منذر ، حيث تولى المخرج وليد ناصيف مهمة إخراج الأغنية بطريقة الفيديو كليب ، وتم تصوير العمل في دبي لمدة يومين في أجواء فنية مبهرة ، استخدمت فيها أفضل التقنيات الحديثة لإظهار الكليب بأفضل شكل

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