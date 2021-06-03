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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفوري يحتفل بوصول أغنيته كلنا مننجر لـ 10 مليون مشاهدة على اليوتيوب

وائل كفوري
وائل كفوري

أحتفل الفنان وائل كفوري، بوصول أغنيته "كلنا مننجر" لـ 10 مليون مشاهدة، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

تقول كلمات الأغنية: “كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري .. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور".

بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق”.

وائل كفوري يطرح أغنية كلنا مننجر

طرح تتر مسلسل داون تاون بصوت وائل كفوري ..فيديو

وتعد الأغنية أولى أعمال النجم وائل كفوري، في غناء تترات المسلسلات بعد تألقه في تقديم أغاني ناجحة، وهى من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين، وإنتاج حمدى بدر.

مسلسل "داون تاون" بطولة أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.

مسلسل داون تاون كلنا مننجر وائل كفوري حمدي بدر جمال ياسين رامي شلهوب

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