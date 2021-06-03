وائل كفوري يحتفل بوصول أغنيته كلنا مننجر لـ 10 مليون مشاهدة على اليوتيوب

أحتفل الفنان وائل كفوري، بوصول أغنيته "كلنا مننجر" لـ 10 مليون مشاهدة، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري .. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور".

بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق”.

وتعد الأغنية أولى أعمال النجم وائل كفوري، في غناء تترات المسلسلات بعد تألقه في تقديم أغاني ناجحة، وهى من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين، وإنتاج حمدى بدر.

مسلسل "داون تاون" بطولة أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.