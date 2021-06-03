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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الجثث اختفت في النيل منذ أسبوع ..مأساة طفلين توفيا في حادث على كوبري في العياط

صدى البلد

تلقى موقع صدى البلد استغاثة عاجلة، لطفلين، ١٢ عاما، تعرضا لحادث سير على الكوبري الإقليمي بقرية البليدة في العياط محافظة الجيزة، حيث صدمتهما سيارة ملاكي، دفعتهما لمياه النيل من ارتفاع يصل لـ٤٠ مترا، واختفيا على الفور مع تيار المياه.

 

وأوضح الأهالي انه جاري البحث عن الطفلين منذ الأسبوع الماضي، ولكن دون جدوى فلم يعثروا على شيء.

 يذكر أن الطفلين هما: "مصطفي محمد معتمد" و "محمود مهني سعيد".


وناشد الأهالي المسئولين بالتدخل والمساعدة في العثور على الطفلين، وطالبوا بسرعة توجه غواصين متخصصين لمحاولة ايجادهم في أقرب ما يمكن.


ويمكن للتواصل مع أحد الأهالي، على الرقم: ٠١١١٦٢٧٢٠٥

 
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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استغاثة استغاثة اهالي حادث سير غرق طفلين خدمة بين الناس الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين قرية البليدة العياط الجيزة

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