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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: حديقة فريال تعكس رقي وحضارة بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد حديقة فريال بحى الشرق

أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس، جولة تفقدية لحديقة فريال بنطاق حى الشرق، لمتابعة آخر التطورات بالحديقة والتأكد من استمرار الطابع الجمالى لها، والتى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار التي أطلقتها المحافظة.

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وأكد محافظ بورسعيد أن حديقة فريال تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق وأنها شهدت احتفالية افتتاح قناة السويس، ولابد من الحفاظ على ما تم إنجازه بالحديقة، لتجسيد التاريح والحضارة والتطور والرقى.

وأشار عادل الغضبان، إلى أن مبادرة حدائق بلا اسوار تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمناطق الخدمية والحيوية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بالمحافظة.

وشدد الغضبان، أثناء الجولة على متابعة مستوى الخدمات بالحديقة، وتطبيق نظام المراقبة لمنع أى محاولات لتشويه الحديقة، لافتا إلى أن حديقة فريال تعتبر مزارا هاما لأبناء المحافظات الأخرى وتعكس الرقى والحضارة لمحافظة بورسعيد.

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محافظ بورسعيد بورسعيد قناة السويس حديقة فريال اللواء عادل الغضبان محافظة بورسعيد

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