المزج بالحلول الرقمية والورقية.. شاهد رسالة طمأنة للجميع من الرئيس

قال طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن هناك امتحانا تجريبيا أخر فى شهر يونيه سيتم الإعلان عن جدوله الأسبوع القادم ،موضحا أنها امتحانات كاملة بمدد زمنية مثل آخر العام بالظبط حتى يتأكد الطلاب أنهم يسيروا على الطريق الصحيح .

وأضاف “ شوقى ” ، خلال تصريحاته المذاعة اليوم ، أن هناك تصحيحا إلكترونيا يضمن عدم وجود عنصر بشرى تحقيقاً للعدالة.

وأشار إلى أن الشبكات كلها فى وضع جيد جداً ، ولكن فخامة الرئيس أحب أن يضيف لهذه الدفعة شيئا آخر لأنها لأول مرة تواجه كل هذه التغيرات وهو التركيز على جوهر التطوير .

وتابع أننا نعتمد على وجود بنية تحتية بالاضافة إلى بديل ورقى من خلال عمل مزج بالحلول الرقمية والورقية حتى ننسى نهائياً أى مخاوف خاصة بالشبكات والتقنيات .

وأكد أن كل المطلوب هو التحضير للامتحان بشكل يمزج بين التكنولوجيا والورق حتى نضمن حق كل طالب ويكون هناك وثيقة فى يد كل طالب بها الاسئلة بالاجابة يمكن الرجوع إليها فى حالة وجود أى مشكلة .

واستكمل : أنها رسالة طمأنة للجميع من فخامة الرئيس ، لأول دفعة نسعد بها وقريباً سنبارك لكل الأولاد المستفادة من تلك التجربة.