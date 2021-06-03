تطعيم العاملين في قطاع السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 100%

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تطعيم 100% من العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح كورونا، مشيرة إلى أنه مع نهاية الشهر الجاري سيتم تطعيم جميع المقيمين في المحافظتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء السياحة والطيران والصحة بالغردقة، عقب تفقد الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي، وتفقد مركز سحب عينات pcr بالغردقة، اليوم الخميس.

وأعلنت وزيرة الصحة مضاعفة مراكز تلقي لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، كما سيتم مضاعفة الأجهزة والمعدات الطبية مع توقعات زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية في الفنادق والمطاعم ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سلامة العاملين في قطاع السياحة.