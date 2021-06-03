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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح أفرع جديدة لـ البنك الأهلي وزيادة ماكينات ATM بـ الفيوم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد البنك الأهلى المصري، برئاسة محمد لطفي مدير عام التجزئة المصرفية لمنطقة شمال الصعيد، أفضل السبل لمزيد من التعاون بالقطاعين الخدمى والاستثماري، والعمل على التوسع في فتح فروع جديدة للبنك لتغطى خدماته أكبر شريحة من مواطنى الفيوم، فضلاً عن زيادة ماكينات " ATM".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب ميلاد جاد نائب مدير منطقة شمال الصعيد للبنك الأهلى المصري، والأستاذ محمد جمال مسئول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة شمال الصعيد، والأستاذة دعاء محمود مسئول التجزئة بالمنطقة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التوسع فى زيادة فروع البنك الأهلى، حيث تم بحث أفضل الإمكانيات لفتح فرع ثان للبنك الأهلى المصري بمركز أبشواي، وكذا بحث احتياجات مركز إطسا ومدينة يوسف الصديق من إمكانية فتح فروع جديدة للبنك، فضلاً عن العمل على زيادة ماكينات الصراف الآلي " "ATMللتيسير على المواطنين، وتعزيز التعاون في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الخاصة بمبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك".

وأضاف، أن اللقاء تناول أيضاً دراسة إمكانية تمويل الحضانات لتقنين أوضاعها، ومشروعات الرى الحديث، وتمويل إحلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن التوسع فى الخدمات المقدمة من البنك كتوفير خدمة "كاش" بمحطات الوقود، حيث يجري الآن تحديد عدد من المحطات للبدء في التنفيذ، كما تم دراسة إمكانية تمويل المجمعات الصناعية المزمع إنشائها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة.

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من جهته، أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تدخر جهداً فى العمل مع مختلف الكيانات والمؤسسات في إطار من القانون، لافتاً إلى أهمية تعزير التعاون البناء والمثمر مع البنك الأهلي المصري، بما يساعد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير الخدمات لهم بشكل مناسب، مؤكداً أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية.

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محافظ الفيوم بحث أليات فتح فروع جديدة للبنك الاهلى بمراكز المحافظة atm البنك الأهلى المصرى

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