عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"أم كلثوم تعود من جديد" على مسرح عرائس الساقية اليوم

أم كلثوم
أم كلثوم

"أم كلثوم تعود من جديد" اليوم الخميس على مسرح عرائس ساقية الصاوي في  حفلين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح النهر وبأغنيتي "أمل حياتى" و"القلب يعشق" وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول كل شهر.

وعلى الجانب الآخر يحيى المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 4 من يونيو.

وائل الفشني يعود لمسرح ساقية الصاوي السبت 12 يونيو

شارموفرز يُحيى حفلتين بـ ساقية الصاوى 17و18 يونيو

حفل علي الهلباوي

من جهة أخرى، يغنى علي الهلباوي في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.

علي الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر. قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.

 

 

ام كلثوم القلب يعشق أمل حياتى عرائس الساقية

موضوعات متعلقة

بعد تحديد موعده.. ما تريد معرفته عن الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

أخبار الفن: أول تعليق من شريهان على عرض مسرحية كوكو شانيل.. فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه

حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عمليتها الشهيرة بأمريكا.. فيديو

أحمد مجدي يكشف لـ"صدى البلد" صعوبات مسلسل قصر النيل

هاني رمزي لـ"صدى البلد": هذا مصير غبي منه فيه الجزء الثاني

16 يونيو.. افتتاح فعاليات الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية

رشا بن معاوية : الدراما المصرية بوابة العبور الحقيقية لأي فنان في الوطن العربي

احتفاء بـ ندوتها في الموقع..مروة ناجي: شكرا جزيلا "صدى البلد" على تكريمي|صور

ترشيحاتنا

تغييرات جذرية .. كيف نجحت مصر في تطوير التعليم الفني خلال عهد الرئيس السيسي ؟ | تفاصيل

محافظ بني سويف: التحقيق مع المسئولين بسبب تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

وزير الطيران: تدفق حركة الطيران على المطارات السياحية خلال الفترة الأخيرة

تنفيذ حكم قضائى .. النيابة العامة تكشف حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان

مستشار الرئيس: اللقاحات المعتمدة في مصر آمنة 100%.. ودخلنا عصر التكنولوجيا الحيوية لتوفير الادوية

الأقمار الصناعية ترصد تعرض 7 مدن إلى هبات رياح شديدة محملة بالأتربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة .. السيسي يوجه بتيسير الإجراءات بـ 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

أخبار الفن.. التحفظ على أموال محمد رمضان.. قصة مايوه منة فضالى المثير.. وفاة تحية حافظ

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب «خلاطة» سيارة نقل بالمنصورة

وفاة الفنانة تحية حافظ

بسبب 5 جنيه.. تفاصيل مقتل محفظ قرآن على يد عاطل في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

فيديو

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ