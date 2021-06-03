"أم كلثوم تعود من جديد" على مسرح عرائس الساقية اليوم

"أم كلثوم تعود من جديد" اليوم الخميس على مسرح عرائس ساقية الصاوي في حفلين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح النهر وبأغنيتي "أمل حياتى" و"القلب يعشق" وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول كل شهر.

وعلى الجانب الآخر يحيى المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 4 من يونيو.

حفل علي الهلباوي

من جهة أخرى، يغنى علي الهلباوي في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.

علي الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر. قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.