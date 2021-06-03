مستشار الرئيس: الفطر الأسود ليس مرضا وبائيا ولا ينتقل من إنسان لآخر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك أمورا أحدثت نوعا من الجدل إعلاميا خلال الفترة الاخيرة منها الفطر الأسود، مشيرا إلي أن الذي آثار هذا الأمر ظهوره في الهند والتي يكثر بها مرض السكري ، حيث يطلق علي الهند عاصمة مرضي السكري.



وأضاف عوض تاج الدين في مؤتمر صحفي أن بعض الحالات التي بها نقص مناعة أو تستخدم أدوية لفترة طويلة تكون نسبة الإصابة بالفطر عالية، مشيرا إلي أن مصر بها حالات وتعالج ويوجد علاج تنتجه بعض الشركات.

وأوضح أن المرض لا ينتقل من إنسان لإنسان ويصيب العين والجلد والجهاز التنفسي ، مؤكدا ان الفطر ليس مرضا وبائيا لكي يرصد.