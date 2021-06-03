سفينة حاويات تغوص في مياه سريلانكا بعد اشتعالها أسبوعين.. فيديو

أسوأ أزمة تلوّث

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات للحظة غرق ناقلة الحاويات المحترقة التي تسببت في أسوأ أزمة تلوّث في سريلانكا، وكانت خزاناتها تحوي مئات الأطنان من الوقود.

وظلت السفينة "إم في إكس بريس بيرل" التي تحمل مئات الأطنان من المواد الكيميائية والبلاستيك ومستحضرات التجميل، تحترق مدة 13 يوما قبالة سواحل كولومبو، قبل أن تنجح عملية شاركت فيها جهات دولية في إخماد الحريق أول أمس الثلاثاء.

وحاولت شركة "سميت" الهولندية لإنقاذ السفن، جر السفينة التي كان الدخان لا يزال يتصاعد منها إلى منطقة أعمق، إلا أن جهودها تعطلت، بحسب ما أفاد المتحدث باسم البحرية السريلانكية إنديكا دي سيلفا، وكالة فرانس برس.

ووصلت كميات هائلة من بقايا البلاستيك إلى الشواطئ، وتخشى السلطات الآن من كارثة أكبر إذا تسرب 278 طنا من زيت الوقود و50 طنا من وقود السفن من الباخرة إلى مياه المحيط الهندي.