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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسوأ أزمة تلوّث

سفينة حاويات تغوص في مياه سريلانكا بعد اشتعالها أسبوعين.. فيديو

سفينة حاويات
سفينة حاويات

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات للحظة غرق ناقلة الحاويات المحترقة التي تسببت في أسوأ أزمة تلوّث في سريلانكا، وكانت خزاناتها تحوي مئات الأطنان من الوقود.

 

سريلانكا على حافة كارثة بيئية مع بدء غرق سفينة حاويات محترقة

وظلت السفينة "إم في إكس بريس بيرل" التي تحمل مئات الأطنان من المواد الكيميائية والبلاستيك ومستحضرات التجميل، تحترق مدة 13 يوما قبالة سواحل كولومبو، قبل أن تنجح عملية شاركت فيها جهات دولية في إخماد الحريق أول أمس الثلاثاء.

وحاولت شركة "سميت" الهولندية لإنقاذ السفن، جر السفينة التي كان الدخان لا يزال يتصاعد منها إلى منطقة أعمق، إلا أن جهودها تعطلت، بحسب ما أفاد المتحدث باسم البحرية السريلانكية إنديكا دي سيلفا، وكالة فرانس برس.

ووصلت كميات هائلة من بقايا البلاستيك إلى الشواطئ، وتخشى السلطات الآن من كارثة أكبر إذا تسرب 278 طنا من زيت الوقود و50 طنا من وقود السفن من الباخرة إلى مياه المحيط الهندي.

 

سريلانكا كارثة حريق مستحضرات التجميل جهات دولية

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