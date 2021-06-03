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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحول الرقمي.. محافظ بورسعيد يتابع الهيكل التنظيمي الجديد وتطوير العنصر البشرى

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

استعرض اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، مقترح وآليات تطوير الهيكل التنظيمي داخل دواوين عموم الأحياء بالمحافظة ، وذلك فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد وتماشيا مع التطور المحدث فى القطاع الإداري بمحافظة بورسعيد .

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، و رؤساء أحياء الضواحي والزهور والجنوب ، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية ، وادارات التحول الرقمي والموارد البشرية ببورسعيد .

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واستمع محافظ بورسعيد لمقترح تطوير الهيكل التنظيمي والإداري والذى من المقرر أن يتم تطبيقه أولا داخل حى الضواحى ، ثم تطبيقه تباعا فى مختلف الأحياء ، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الإداري والحكومة ويتماشى مع خطة التطوير فى كافة المجالات ، كما يساهم فى تطبيق أحدث منظومة إدارية داخل أحياء المحافظة ، بما يحقق سرعة إنجاز العمل وفقا لمعايير الجودة والدقة والشفافية ، كما يحقق آليات حديثة فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ بورسعيد أن تطبيق منظومة التحول الرقمى ببورسعيد تفرض تطوير منظومة الأداء الحكومي داخل مؤسسات المحافظة ، وكان لزاما أن يتم مناقشة آليات جديدة لتطوير العمل الحكومي داخل دواوين عموم الأحياء ، مشيرا أن بعد نجاح منظومة التطور الإداري فى ديوان عام المحافظة ، والمراكز التكنولوجية بالأحياء ، سيتم تطبيق المنظومة الرقمى والتكنولوجية الجديدة فى أحياء المحافظة ، موجها بالتنسيق بين مؤسسة مشكاة نور الثقافية ورؤساء الأحياء والتحول الرقمي والموارد البشرية بالمحافظة والعمل وفق خطة محددة تضمن سرعة وتطوير الأداء ، مؤكدا أن التطوير سيشمل تطوير مستوى العنصر البشرى والهيكل التنظيمى والإمكانات المستخدمة بالأحياء يما يحقق أهداف التنمية والتطوير المنشودة.

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