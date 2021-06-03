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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزراء السياحة والصحة والطيران لبحث عودة الحركة الخرجية

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر ووزير السياحة ووزيرة الصحة

استقبل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، وزراء السياحة والآثار والصحة، والطيران الدكتور خالد العنانى، والدكتورة هالة زايد، والطيار محمد منار عنبه، عقب وصولهم مطار الغردقة الدولي.

تابع المحافظ والوزراء، تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطار للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، استعداداً لإستقبال السياحة الخارجية.

رافق محافظ البحر الأحمر، الوزراء خلال تفقدهم الحجر الصحي في المطار، وصالات السفر والوصول و كاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، كما اطمأنوا على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة و تفقدوا مواقع الخدمة المدنية والمطافئ وأشادوا بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه.

من جانبه أشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه بعد جولة المطار، تفقد الوزراء مقر هيئة تنشيط السياحة فرع البحر الأحمر، الكائنة في الممشى السياحي بمدينة الغردقة المخصص لسحب عينات تحليل pcr للسياح المغادرين، لافتاً إلى أن إختيار هذا المقر جاء بالتنسيق مع وزيري السياحة والصحة، استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، موضحاً أن المقر الجديد لسحب العينات الموجود في الممشى السياحي يتميز بقربه من المناطق السياحية والفنادق ويسع عدداً كبيراً من الراغبين في سحب العينات، وكان له أثراً كبيراً في التيسير على السائحين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه بعد ذلك توجه برفقه الوزراء للإطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد في قرية ريكسوس مجاويش، موضحاً أنه تم عقد لقاء موسع مع المستثمرين بحضور رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب نورا علي، ورئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة( النائب سيد قاسم، محمد عبدالمقصود، محمد سعيد الدابي، علي نور، ايلاريا سمير حارس)، لمناقشة عدد من الأمور الهامة المتعلقة باستعدادات عودة السياحة الخارجية، وأبرزها مناقشة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل صارم ودقيق، إضافة إلى تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي.

رافق المحافظ خلال الزيارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور تامر مرعي، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالمحافظة منال صلاح، ومدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة أيمن البحراوي، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر ال السياحة الخارجية هالة زايد الطيار محمد منار الدكتور خالد العناني

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