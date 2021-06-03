وزير الاتصالات : الرئيس السيسي وجه بتطبيق أحدث التقنيات في امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم ربط 2500 مدرسة بشبكة كاملة من الألياف الضوئية، وربطها بأحدث الوسائل الالكترونية .

وأكد الدكتور عمرو طلعت ، خلال مؤتمر صحفي ، أن الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات والمعايير ، هو تحقيق الازدواج في الشبكة المختلفة والتي صممت على نفق يحدد أعلى معايير في الكفاءة والسرعة لهذه الشبكة .

وأشار وزير الاتصالات ، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتطبيق أعلى التقنيات وأحدثها لضمان الاستمرارية في الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق المنظومة الكاملة ، وذلك بإشراف رئيس الوزراء .

وعقب : "إن شاء الله تتحقق المنظومة بنجاح، وتتم الامتحانات على النحو الذي نرجوه بإذن الله " .