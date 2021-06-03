راموس وإبراهيموفيتش الأبرز.. نجوم خارج بطولة كأس الأمم الأوروبية

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”، بعدما تأجلت عاما كاملا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة يورو 2020، يوم 11 يونيو الجاري، حيث يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره التركي في افتتاح البطولة ، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية يورو.

مجموعات بطولة يوور 2020:

المجموعة الأولى : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا

المجموعة الثانية : الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

المجموعة الثالثة : هولندا - أوكرانيا - النمسا - مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة : إنجلترا - كرواتيا - إسكتلندا - التشيك

المجموعة الخامسة : إسبانيا - السويد - بولندا - سلوفاكيا

المجموعة السادسة : المجر - البرتغال - فرنسا - ألمانيا

نجوم خارج بطولة يورو 2020

1- زلاتان إبراهميوفيتش:

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، مؤخرا، استبعاد زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق إيه سي ميلان الإيطالي، من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة يورو 2020، بسبب الإصابة.

ويأتي استبعاد إبراهيموفيتش من بطولة يورو 2020، بعد أسابيع قليلة من عودته من الاعتزال.

2- سيرجيو راموس:

تلقى سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، صدمة مدوية، باستبعاده من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في بطولة يورو 2020.

وبرر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استبعاد راموس، بغياب اللاعب عن ريال مدريد في معظم مباريات ريال مدريد، خلال الموسم المنقضي، بسبب الإصابات.

3- فان دايك:

تأكد غياب فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الانضمام عن منتخب هولندا في بطولة يورو 2020، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

وابتعد فيرجيل فان دايك عن الملاعب، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة ليستر سيتي، في شهر نوفمبر الماضي، بالدوري الإنجليزي.

4- تير شتيجن:

أعلن الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة، منتصف شهر مايو الماضي، غيابه بشكل رسمي عن بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وكتب شتيجن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سأجري عملية جراحية في الركبة، أشعر بالحزن للغياب عن يورو 2020 هذا الصيف مع المنتخب الألماني".

وأضاف "لأول مرة سأدعم منتخب بلادي من المنزل، أتمنى أن نحقق انفوز، بعد عطلة الصيف عندما نعود، أتمنى أن أكون قادرًا على اللعب مجددا، شكرًا لكم على دعمكم خلال موسم صعب".

5- لينجارد:

استبعد جاريث ساوثجيت جيسي لينجارد من قائمة منتخب إنجلترا لخوض يورو، 2020، لأسباب فنية.

وقدم جيسي لينجارد أداءا رائعا مع فريق وست، خلال الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث شارك مع الفريق في 16 مباراة، سجل 9 أهداف، وصنع 5 آخرين.