عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راموس وإبراهيموفيتش الأبرز.. نجوم خارج بطولة كأس الأمم الأوروبية

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية  “يورو 2020”، بعدما تأجلت عاما كاملا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

 

ومن المقرر أن تنطلق بطولة يورو 2020، يوم 11 يونيو الجاري، حيث يلتقي منتخب  إيطاليا مع نظيره التركي في افتتاح البطولة ، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية يورو.

 

مجموعات بطولة يوور 2020:

المجموعة الأولى : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا

المجموعة الثانية : الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

المجموعة الثالثة : هولندا - أوكرانيا - النمسا - مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة : إنجلترا - كرواتيا - إسكتلندا - التشيك

المجموعة الخامسة : إسبانيا - السويد - بولندا - سلوفاكيا

المجموعة السادسة : المجر - البرتغال - فرنسا - ألمانيا

 

نجوم خارج بطولة يورو 2020

 

1- زلاتان إبراهميوفيتش:

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، مؤخرا، استبعاد زلاتان إبراهيموفيتش  لاعب فريق إيه سي ميلان الإيطالي، من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة يورو 2020، بسبب الإصابة.

 

ويأتي استبعاد إبراهيموفيتش من بطولة يورو  2020، بعد أسابيع قليلة من عودته من الاعتزال.

 

2- سيرجيو راموس:

تلقى سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، صدمة مدوية، باستبعاده من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في بطولة يورو 2020.

 

وبرر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استبعاد راموس، بغياب اللاعب عن ريال مدريد في معظم مباريات ريال مدريد، خلال الموسم المنقضي، بسبب الإصابات.

 

3- فان دايك:

 

تأكد غياب فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الانضمام عن منتخب هولندا في بطولة يورو 2020، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

 

وابتعد فيرجيل فان دايك عن الملاعب، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة ليستر سيتي، في شهر نوفمبر الماضي، بالدوري الإنجليزي.

 

4- تير شتيجن:

 

أعلن الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة، منتصف شهر مايو الماضي، غيابه بشكل رسمي عن بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

 

وكتب شتيجن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سأجري عملية جراحية في الركبة، أشعر بالحزن للغياب عن يورو 2020 هذا الصيف مع المنتخب الألماني".

 

وأضاف "لأول مرة سأدعم منتخب بلادي من المنزل، أتمنى أن نحقق انفوز، بعد عطلة الصيف عندما نعود، أتمنى أن أكون قادرًا على اللعب مجددا، شكرًا لكم على دعمكم خلال موسم صعب".

 

5- لينجارد:

 

استبعد جاريث ساوثجيت جيسي لينجارد من قائمة منتخب إنجلترا لخوض يورو، 2020، لأسباب فنية.

 

وقدم جيسي لينجارد أداءا رائعا مع فريق وست، خلال الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث شارك مع الفريق في 16 مباراة، سجل 9 أهداف، وصنع 5 آخرين.

يورو 2020” بطولة يورو 2020 كأس الأمم الأوروبية ابراهيموفيتش السويد فان دايك راموس

ترشيحاتنا

حقيقة إقتراب نجم دفاع الزمالك من النصر السعودي

تغييرات جذرية .. كيف نجحت مصر في تطوير التعليم الفني خلال عهد الرئيس السيسي ؟ | تفاصيل

محافظ بني سويف: التحقيق مع المسئولين بسبب تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

وزير الطيران: تدفق حركة الطيران على المطارات السياحية خلال الفترة الأخيرة

تنفيذ حكم قضائى .. النيابة العامة تكشف حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان

مستشار الرئيس: اللقاحات المعتمدة في مصر آمنة 100%.. ودخلنا عصر التكنولوجيا الحيوية لتوفير الادوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة .. السيسي يوجه بتيسير الإجراءات بـ 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

أخبار الفن.. التحفظ على أموال محمد رمضان.. قصة مايوه منة فضالى المثير.. وفاة تحية حافظ

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب «خلاطة» سيارة نقل بالمنصورة

وفاة الفنانة تحية حافظ

بسبب 5 جنيه.. تفاصيل مقتل محفظ قرآن على يد عاطل في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

فيديو

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ