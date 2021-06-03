مستشار الرئيس: بتوجهات من السيسي التعاقدت على 20 مليون جرعة من جونسون

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية وبمتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية سعت علي توفير أكبر قدر يمكن من اللقاحات.

وأضاف عوض تاج الدين في مؤتمر صحفي ان مصر تعاقدت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول علي ٢٠ مليون جرعة من جونسون اند جونسون واللقاحات تأتي تباعا.



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصي بضرورة توفير اللقاح للمواطنين ، مشددا علي أن رئيس الوزراء أعلن ان ٢.٥ مليون مواطن تلقوا اللقاح.