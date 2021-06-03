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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار الرئيس: بتوجهات من السيسي التعاقدت على 20 مليون جرعة من جونسون

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية وبمتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية سعت علي توفير أكبر قدر يمكن من اللقاحات.

وأضاف عوض تاج الدين في مؤتمر صحفي ان مصر  تعاقدت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول علي ٢٠ مليون جرعة من جونسون اند جونسون واللقاحات تأتي تباعا.


وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصي بضرورة  توفير اللقاح للمواطنين ، مشددا علي أن رئيس الوزراء أعلن ان ٢.٥ مليون مواطن تلقوا اللقاح.

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة مستشار رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية جونسون آند جونسون

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