موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر للتأمين وديا

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر للتأمين وديا
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض المباراة الودية أمام مصر للتأمين التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: حمدي فتحي ومحمود متولي ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي والتي تقام يوم ١٩ يونيو الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.