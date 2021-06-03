موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر للتأمين وديا

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض المباراة الودية أمام مصر للتأمين التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: علي لطفي.



خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.



خط الوسط: حمدي فتحي ومحمود متولي ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.



خط الهجوم: مروان محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي والتي تقام يوم ١٩ يونيو الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.