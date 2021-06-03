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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج تستدعي السفير الأمريكي على خلفية قضايا التجسس

تجسس
تجسس

أعلنت الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الأمريكي لديها، على خلفية المعلومات حول التجسس على عدد من الدول الأوروبية.

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بعد فضيحة التجسس الأمريكي على الأوروبيين.. هل يطمس بايدن خطأه مع الحلفاء

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أول تعليق من أمريكا حول فضيحة التجسس على أوروبا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقًا على قضية تجسس الولايات المتحدة على مسئولين أوروبيين عبر الدنمارك، إن السلطات الأمريكية تقوم بما تتهم روسيا بفعله.

وأضافت زاخاروفا، في تدوينة عبر "فيسبوك" نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة قامت عمليًا بفعل ما تتهم به روسيا بشكل دائم، والنقطة الأكثر خيالًا تتمثل في أن هذا العمل جرى بطريقة قانونية تمامًا، أي بالتوافق مع المفهوم الغربي للقانون، وهذا الأمر يشير إليه تسريب المعلومات من تقرير سري لهيئة الاستخبارات الخارجية الدنماركية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن أي من النرويج أو السويد أو فرنسا أو حتى ألمانيا لم تعلن طرد دبلوماسيين دنماركيين أو فرض عقوبات على الولايات المتحدة، كما لم تتمكن في صياغة شكواها بطريقة واضحة، معربة عن استياءها من يد واشنطن الدنماركية المنغمسة في روسيا الداخلية.

ونشرت وسائل إعلام دنماركية وألمانية، في وقت سابق، تقارير أفادت بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت الشراكة مع الاستخبارات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسئولين كبار في دول مثل ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد، منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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