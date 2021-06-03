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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يتصدر تويتر بعد التحفظ على أمواله

صدى البلد

تصدر الفنان محمد رمضان قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصير تويتر بعد إعلانه التحفظ على أمواله من بنك cib 

ودشن عدد كبير هاشتاج #محمد_رمضان وجاءت التعليقات كالتالي "‏في الأغلب هتلاقي التحفظ فقط على مبلغ( ٦ مليون) حق المغفور له بإذن الله الطيار ‎#أشرف_أبو_اليسر في القضيه المرفوعه ضد #محمد_رمضان" و "‏هو الناس اللي مصدقة إنه تم التحفظ ع فلوسة
هو انتوا صحيح مصدقين#محمد_رمضان".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أعلن خلاله التحفظ على أمواله في أحد البنوك.

وقال محمد رمضان:" صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زي زي مابيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم ".

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