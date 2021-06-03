مستشار الرئيس: اللقاحات المعتمدة في مصر آمنة 100%.. ودخلنا عصر التكنولوجيا الحيوية لتوفير الادوية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ان مصر بدأت تدخل مرحلة التكنولوجيا الحيوية لتوفير الادوية الحديثة.

واضاف عوض تاج الدين في مؤتمر صحفي ان مصر مصر تعمل علي توطين صناعة اللقاح في مصر ، ثم تصديره لافريقيا، مشددا علي ان هناك اتفاقا بين مصر والصين لانتاج اللقاح في مراحله الاولي.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ان ادارة ازمة كورونا من قبل الدولة المصرية تمت باحترافية ، كما ان اللقاحات المعتمدة في مصر آمنة ١٠٠٪؜ وهناك اكثر من نوع للقاح.