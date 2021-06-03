السعودية.. حريق بـ مستشفى الولادة والأطفال بمدينة المبرز

اندلع حريقا في ملحق خارجي في مستشفى الولادة والأطفال، في حي محاسن بمدينة المبرز، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأفادت صحيفة المدينة السعودية؛ بأن قوات الدفاع المدني بمنطقة الأحساء تدخلت علي الفور مما مكنها من إطفاء الحريق.

وذكرت قوات الدفاع المدني قائلة : فور نشوب الحريق، باشرت الموقع فرقة من الدفاع المدني، وإدارتي السلامة والطوارئ والكوارث، والنقل الإسعافي، حسب خطة الطوارئ المعتمدة، وتمت السيطرة على الحريق دون تأثر الخدمات المقدمة للمستفيدين، أو أي إصابات إثر ذلك، وذلك في غضون 20 دقيقة.

وأضافت : وجار التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة المسببات، واستكمال الإجراءات النظامية، لافتة إلى أن الملحق غير مستخدم.

وكان في وقت سابق؛ اندلع حريق عرضي نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء.

وذكرت السعودية للكهرباء، أن الخدمة لم تتأثر بالحريق.



وأشارت السعودية للكهرباء إلى أن العمل جار على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.