الأقمار الصناعية ترصد تعرض 7 مدن إلى هبات رياح شديدة محملة بالأتربة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا من الخرائط والاقمار الصناعية، ترصد تعرض المدن المطلة علي خليج السويس والبحر الاحمر ( راس سدر - الطور- الزعفرانة- راس غارب- راس شقير حتي الغردقه والجونة) إلى نشاط كبير في سرعات الرياح تتراوح من (٦٠ ال ٨٠ كم /س).

وأوضحت صور الأقمار الصناعية، تزايد هبات الرياح مما يؤدي الي إثارة الاتربة المحلية وعليها تنخفض الرؤية الأفقية الي ٢٠٠٠ متر، كما يؤدي نشاط الرياح الي اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر حيث تصل ارتفاع الامواج الي ٤ امتار تقريبا.

صور الأقمار الصناعية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غداً، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غداً، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب البلاد.

صور الأقمار الصناعية

ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60/70 ك/س وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19، على السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 19، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و26 للصغرى، شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22، على جنوب الصعيد 40 للعظمى و26 للصغرى.