وزير الشباب والرياضة يفتتح كأس العالم للجمباز الفني

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كأس العالم للجمباز الفني والتي تستضيفه مصر خلال الفترة من ٣ الي ٧ يونيو ٢٠٢١.



رحب وزير الرياضة برئيس الاتحاد الدولي للجمباز واعضاء الاتحاد الدولي في مصر، مضيفاً أن مصر ارض السلام ومهد الحضارات تفتح ذراعيها دائما لضيوفها الكرام.



ونقل صبحي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وترحيبه الدائم بالحضور من جميع انحاء العالم ومختلف الدول.

مؤكدا ان جميع مؤسسات الدولة والحكومة المصرية تحت قيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حريصة علي تذليل كافة العقبات وتوفير الامكانيات التي تضمن نجاح البطولة بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية.

واوضح صبحي، ان مصر تعلم جيدا أهمية الرياضة وانها تظل دايما من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب وتعمل علي نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب.

مضيفاً أن نجاح مصر في استضافة الاحداث المختلفة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر لها العالم اجمع من فيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس هو ما ساعدنا علي نجاح جميع البطولات التي استضافتها مصر.



مشدداً علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا.

وفي الختام افتتح السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأس العالم للجمباز الفني.