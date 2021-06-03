حفل افتتاح مبهر لكأس العالم للجمباز الفني في ستاد القاهرة

شهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ، حفل افتتاح بفقرات فنية مبهرة لبطولة كأس العالم للجمباز الفني

التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتي 7 يونيو الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونالت الفقرات الفنية في حفل الافتتاح اعجاب جميع الحاضرين من جميع الوفود المشاركة في البطولة والذين تفاعلوا بشكل كبير مع الفقرات الفنية.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.



وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.



وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا، وتم اختيار مصر لقدرتها الكبيرة على استقبال الأحداث العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية