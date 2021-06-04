عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون البنك المركزي يضع قواعد وشروطا أساسية لحوكمة البنوك.. تفاصيل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب السابق عليه، وهو من أهم القوانين التى تهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات ، والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

 

 

 يهدف القانون الصادر برقم 194 لسنة 2020، إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى. 

 

txt

البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 40.468 مليار دولار في مايو

txt

البنك المركزي: تصريحات الاحتياطي الفيدرالي تبدد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم

و وضع  القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، ضوابط و قواعد لحوكمة البنوك، و وفقا لنص المادة 117 من القانون ، يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .

 

 

و  يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

 

 مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه، ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأمر يحضره مراقبا حسابات البنك . وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً، كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة.

 

مهام لجنة المخاطر والمكافآت و الحوكمة 

 

على أن يلتزم المسئولون الرئيسيون، ممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية :

 

1-الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه .

 

2- بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية .

 

3- التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .

 

4- إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .

 

5- التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .

 

6 - مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .

 

7- بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .

 

8- مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .

 

9- العمل على منع تعارض المصالح .

 

وعلى أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان ، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .

 

 

و على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

 

 

و يستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها ، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك ، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

 

 

البنك المركزي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب السابق حوكمة البنوك عضو مجلس إدارة

موضوعات متعلقة

رياض سلامة: مصرف لبنان لم يُفلس وأموال المودعين لدى البنوك الخاصة

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك إلى 35.9 مليار جنيه في فبراير الماضي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موسمياني يكشف عرض جنوب إفريقيا .. البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر للمنتخب

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

موسمياني يكشف كواليس حديثه مع هانز فيليك مدرب البايرن عقب مباراة الفريقين

قانون البنك المركزي يضع قواعد وشروطا أساسية لحوكمة البنوك.. تفاصيل

لمزارعى الذرة الشامية.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية خلال يونيو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

فرصة.. وظائف خالية بمحافظة القاهرة

الأهلي يستقر على شالولايل لقيادة هجوم الفريق ويجدد عقود رباعي الفريق

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

"قدر من الخجل والحياء"| مصطفى بكري يوجه رسالة قاسية لـ محمد رمضان

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

بعد تصدرهم التريند.. حقيقة سير 15 فيلا في الشارع بمفردهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ