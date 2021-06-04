عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 3.225 مليار درهم صافي الاستثمار الأجنبي في الأسهم خلال 5 أشهر

صدى البلد

قفز صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في أسواق المال الإمارتية إلى 3.255 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ما يعكس حجم السيولة الأجنبية الكبيرة المتدفقة إلى الأسواق.

وتؤكد القفزة الكبيرة لاستثمارات هذه الشريحة من المستثمرين منذ بداية العام الحالي زيادة الثقة في تعاملات الاسواق الاماراتية التي باتت تصنف بكونها الاكثر جاذبية في منطقة الخليج والشرق الاوسط.

وتعد نسب التوزيعات السنوية للشركات المدرجة في الاسواق الاماراتية من اعلى النسبة الموزعة على المساهمين في المنطقة مما يشكل عنصر جذب اضافي للمستثمرين وذلك بالاضافة الى العوائد التي يمكن تحقيقها للمستثمرين على المديين القصير والمتوسط.

وكانت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في الاسواق المالية قد تجاوزت 41 مليار درهم عن ارباحها خلال العام 2020 وذلك وفقا للاحصائيات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع.

وتفصيلا تظهر إحصائيات سوق ابوظبي للاوراق المالية أن صافي استثمارات الاجانب من غير العرب وصلت الى 2.945 مليار درهم خلال الفترة من يناير الى نهاية شهر مايو من العام 2021 .

وجاءت هذه القفزة في صافي الاستثمارات نتيجة عمليات شراء نفذها الاجانب غير العرب بقيمة 44.752 مليار درهم في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مقابل عمليات بيع بقيمة 41.807 مليار درهم مما يعني ان اجمالي قيمة تداولاتهم بلغت 86.559 مليار درهم بيعا وشراء خلال فترة الرصد.

وبذلك فإن تداولات هذه الشريحة من المستثمرين شكلت نحو 38% من اجمالي التداولات في سوق العاصمة والتي بلغت قيمتها 227.639 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغ صافي استثمارات الاجانب غير العرب 311 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2021 .وفيما وصل قيمة مشترياتهم 7.302 مليارات درهم فقد بلغت قيمة مبيعاتهم 6.991 مليارات درهم .

وبلغ إجمالي قيمة تداولات الاجانب غير العرب في دبي 14.29 مليار درهم تقريبا بيعا وشراء ،شكلت نحو 30% من اجمالي التداولات في السوق البالغ قيمتها 47.8 مليار درهم بيعا وشراء.

الامارات الاسهم بورصة أبو ظبي الاستثمار الأجنبي الاسواق الاماراتية

ترشيحاتنا

الأرجنتين تتعادل أمام تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الكويت.. الشرطة تقبض على وافد عربي تحرش بطفلة

الكويت.. اللقطات الأولى لحريق ضخم اندلع في واجهة مجمع تجاري.. فيديو

مستشارا بايدن وماكرون يبحثان تعزيز الناتو ومحاربة الهجمات السيبرانية

المندوه يكشف عن خطة لجنة لحل أزمات الزمالك ويوجه رسالة لـ فريق السلة

كنز يؤدي إلى كارثة.. علاقة جديدة بين الماس والزلازل القوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

الكويت.. اللقطات الأولى لحريق ضخم اندلع في واجهة مجمع تجاري.. فيديو

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ