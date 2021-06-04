اقتصاد الإمارات| 3.225 مليار درهم صافي الاستثمار الأجنبي في الأسهم خلال 5 أشهر

قفز صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في أسواق المال الإمارتية إلى 3.255 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ما يعكس حجم السيولة الأجنبية الكبيرة المتدفقة إلى الأسواق.

وتؤكد القفزة الكبيرة لاستثمارات هذه الشريحة من المستثمرين منذ بداية العام الحالي زيادة الثقة في تعاملات الاسواق الاماراتية التي باتت تصنف بكونها الاكثر جاذبية في منطقة الخليج والشرق الاوسط.

وتعد نسب التوزيعات السنوية للشركات المدرجة في الاسواق الاماراتية من اعلى النسبة الموزعة على المساهمين في المنطقة مما يشكل عنصر جذب اضافي للمستثمرين وذلك بالاضافة الى العوائد التي يمكن تحقيقها للمستثمرين على المديين القصير والمتوسط.

وكانت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في الاسواق المالية قد تجاوزت 41 مليار درهم عن ارباحها خلال العام 2020 وذلك وفقا للاحصائيات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع.

وتفصيلا تظهر إحصائيات سوق ابوظبي للاوراق المالية أن صافي استثمارات الاجانب من غير العرب وصلت الى 2.945 مليار درهم خلال الفترة من يناير الى نهاية شهر مايو من العام 2021 .

وجاءت هذه القفزة في صافي الاستثمارات نتيجة عمليات شراء نفذها الاجانب غير العرب بقيمة 44.752 مليار درهم في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مقابل عمليات بيع بقيمة 41.807 مليار درهم مما يعني ان اجمالي قيمة تداولاتهم بلغت 86.559 مليار درهم بيعا وشراء خلال فترة الرصد.

وبذلك فإن تداولات هذه الشريحة من المستثمرين شكلت نحو 38% من اجمالي التداولات في سوق العاصمة والتي بلغت قيمتها 227.639 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغ صافي استثمارات الاجانب غير العرب 311 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2021 .وفيما وصل قيمة مشترياتهم 7.302 مليارات درهم فقد بلغت قيمة مبيعاتهم 6.991 مليارات درهم .

وبلغ إجمالي قيمة تداولات الاجانب غير العرب في دبي 14.29 مليار درهم تقريبا بيعا وشراء ،شكلت نحو 30% من اجمالي التداولات في السوق البالغ قيمتها 47.8 مليار درهم بيعا وشراء.