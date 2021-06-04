عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1194 مبايعة بقيمة 3.04 مليار درهم منها 164 مبايعة للأراضي بقيمة 819.02 مليون درهم و 1030 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.22 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المزهر الثانية تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 128 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 106 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.61 مليار درهم منها 80 رهنا لأراض بقيمة 1.32 مليار درهم و292 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.29 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 750 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 320 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 368.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 52 مليون درهم.

ترشيحاتنا

سوريا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت لأداة بيد أمريكا وحلفائها

البدري يوجه رسالة لـ شيكابالا ويلمح لإمكانية انضمام عبدالله السعيد وفتحي للمنتخب

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

دافنشي وفيريتاس.. ناسا تعلن عن مهمتين جديدتين خلال 9 سنوات

7 أشياء كان يفعلها النبي قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

ياسمين صبري بعد إعلان محمد رمضان التحفظ على أمواله: ضحكتني

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

7 أشياء كان يفعلها النبي قبل النوم

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ